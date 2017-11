100.000 til rulleskibane

Torsdag kveld dukka tre representantar for Sparebanken Sogn og Fjordane opp på treninga til skiskyttarane, for å dele ut pengegåva.

Rulleskitreningane deira denne hausten foregår på gangvegar i Eid sentrum, så gleda var stor då dei fekk 100.000 kr frå Sparebankstiftinga til det flotte skianlegget som er under bygging i Hjelmelandsdalen. Her blir det supre forhold til vinteren, og til våren blir der asfaltert, så treningsforholda blir kraftig forbetra også for rulleskisesongen frå neste haust.