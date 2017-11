Vil styrke fjordhestsenteret

Det betyr ei styrking av økonomien til Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid med 750.000 kroner ut over det Regjeringa har lagt inn i sitt framlegg til statsbudsjett.

– Eg er glad for at Venstre tek kampen for fjordhesten. Fjordhesten er i dag ein utrydningstrua hesterase, og er ein nasjonal fellesarv å ta vare på. Det er no viktigare enn nokon gong å halde oppe trykket i avlsarbeidet og jobben med å profilere og gjere fjordhesten kjend for nye grupper, seier ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (V).

Regjeringa har kvart år dei siste åra foreslått å kutte i satsinga på fjordhesten, men kuttframlegga har ikkje fått fleirtal i Stortinget. Også for 2018 foreslår Regjeringa eit slikt kutt, som Venstre no vil reversere og ytterlegare styrke for å sikre framtida for fjordhesten.

Venstre foreslår også i sitt alternative statsbudsjett ei betydeleg styrking av økonomien til folkehøgskulane, som også er ein viktig medspelar i drifta av Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid. I tillegg til Norsk Fjordhestsenter ligg også ei satsing på Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest inne i Venstre sitt framlegg om auka satsing på dei nasjonale hestesentra.