Lastebileigaren fekk 8.000 kroner i gebyr for ikkje å ha bombrikke. Til saman vart 13 køyretøy kontrollerte. To fekk skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletida. To fekk bruksforbod fordi vogntoga var for lange, og måtte korte inn til lovleg lengde før dei fekk køyre vidare.