Med lidenskap for god og sunn thailandsk mat

– Korleis lærte du å lage mat?

– Det var nok ved å sjå på når mamma laga mat då eg var barn, ho har alltid vore veldig flink til å lage mat, så her har eg nok plukka opp det meste av det eg kan i dag.

– Kvifor likar du å lage mat?

– Fordi eg sjølv er veldig glad i god thaimat, og at det ofte har vore ein del av den Thailandske kulturen at jentene i familien har vore med og hjelpe mora på kjøkkenet, med å lage maten til familien. Eg hugsar som liten at eg alltid syntest at det var spennande å vere med å lage mat heime. Samtidig er det i mange Thailandske familiar ein tradisjon at storfamiliane kjem saman og koser seg med både det å lage og ete mat, seier Pornchanok.

Inspirasjonskjelda til god mat

– Inspirasjonen til å lage mat har nok vore der heilt frå eg var lita og det å kunne bidra i familien. Pliktene i heimen har nok aldri kjentes som ei plikt. Eg har alltid syntest det har vore kjekt og spennande å lage mat. Eg fekk jo ei tilfredsstilling og ein meistringskjensle ved det å kunne hjelpe mamma og resten av familien heime. I dag er det nok meir det å skape hygge og opplevingar gjennom god mat, til kvardag eller fest, med familien eller gode venner som gir glede og inspirasjon.

– Med tanke på at det er utruleg mange matkulturar her i verda, kva trur du er spesielt med thaimat?

– Thaimat er kjenneteikna som smaksrik og næringsrik mat, med bruk av mykje grønsaker og smakstilsetningar i maten, slik som chili, koriander, basilikum, kvitløk, lime, sitrongras, ulike currypastaer m.m.

Populære thairettar

–Det er mange forskjellige rettar frå Thailand som er blitt populære etter kvart som folk reiser meir og meir. Retter som red curry og green curry, kylling kasjunøtt, satay, pad thai og forskjellige stekte risretter er de mest populære internasjonalt. Men vi må ikkje gløyme dei populære vårrullane. Elles er der mange spesialitetar som dei lokale thaiar ét med familien og som er meir spesielle, ofte avhengig av kva område man kjem frå i landet. Ein av dei mest kjende rettane hos thaiar flest er nok Papayasalat, laga av grøn papaya. Elles syntest eg det er viktig for både Noreg og Thailand å ta vare på sine særeigne mattradisjonar, avsluttar Pornchanok.