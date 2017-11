4H-moro i Heggjabygda

Vi opna ein halv time før mat, for å vise fram prosjekta dei 16 medlemane hadde stilt ut. Tradisjonen tru serverte vi klubb, saltkjøt, pølse og kålrot klokka åtte.

Etter mat var det klart for program, og her hadde kreativiteten verkeleg fått blomstre! Ungdomen har teke med seg det siste innafor humor med «Try not to laugh», det synte seg veldig vanskeleg, spesielt då publikum brast ut i latter. I år var det fleire nye idear, mellom anna ein felles dans som var utruleg flott gjennomført.

Frå bakventland

Som tidlegare var det fleire sketsjar. Vi såg ein minikonsert med to damer som utvikla speleeigenskapane sine i rekordfart, ein tannlegesketsj frå bakvendtland – klienten gjekk frå tannlegestolen med munnen full av krem, sjokoladesaus og snop!

I år blei og gjestane involvert i ein konkurranse, og her blei det fart på sakene. Kvart langbord fekk i oppgåve å finne fram ulike gjenstandar som skulle leverast raskast mogeleg til ein «bonde», ein «mekanikar» og ein turnar. Skiskyttaren var dommar og danserinna var overdommar og heilt sjef. Her kunne vi observere bilnøklar, mønstrete sokkar og handkrem fare i lufta fram mot scena. Det vart nesten diskvalifisering sidan gjenstandane eigentleg skulle leverast forsiktig fram til dei ansvarlege mottakarane, «bonden», «mekanikaren» og turnaren! Spenninga var til å ta og føle på og berre eitt poeng skilte nr. ein og nr. to på lista.

God stemning

I ein annan «konkurranse» blei tre frå publikum henta inn, og latteren sat laust under dette nummeret og.

Variasjonen i programmet var med andre ord stor, nydeleg song og vitsar høyrde og med på festkvelden. Stemninga blant publikum var god, og medlemane i Heggrosa 4H gjorde ein fantastisk innsats. Dei var verkeleg flinke!

Etter programmet var det loddsal, kaffi, kaker og ikkje minst utdeling av merker. Prosjekta var flott utførte, og medlemane har lagt ned mykje godt arbeid i dei. Prosjekta som vart lagt fram i år var mekking, dans, sau, geit, friluftsliv, bli med ut, livet på garden, jakt og fangst, aspirantmat, trearbeid, 4H fotografen med drone, turn, og avløysaren. Alle vart godkjent og vi var nøgde med godt gjennomført haustfest. På vegner av styret med rådgjevarar takkar vi alle som har vore med å bidrege til ein flott fest i Heggrosa 4H.