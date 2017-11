Ni køyrde for fort på Maurstad

Det var torsdag at UP heldt laserkontroll i 50-sona på Maurstad. Det vart delt ut ni forenkla førelegg. Høgste fart vart målt til 71 kilometer i timen. I den same kontrollen fekk også to førarar forenkla førelegg for bruk av handhalden mobiltelefon under køyring.

Det vart også halde laserkontroll i 60-sona mellom Loen og Olden torsdag. Her vart det gjort eitt førarkortbeslag, då ein førar vart målt til å køyre i 88 kilometer i timen.