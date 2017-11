Lågaste arbeidsløyse på ni år

– Vi må heilt tilbake til november 2008 for å finne eit lågare ledigheitstal, seier direktør for NAV Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes.

På landsnivå er arbeidsløysa redusert med 15 prosent frå same månad i fjor. Det er no 66 012 heilt ledige, tilsvarande 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Nordfjord

I Nordfjord er arbeidsløysa lågast i Gloppen, med 0,5 prosent av arbeidsstyrken. Gloppen har 15 heilt ledige, ein nedgang på fem personar frå same månad i fjor.

Ingen Nordfjord-kommunar har no over to prosent arbeidsløyse (prosentvis arbeidsløyse/tal heilt ledige): Eid 0,8/27, Hornindal 0,8/5, Stryn 0,9/35, Vågsøy 1,1/35, Selje 1,4/21 og Bremanger 1,9/36.

Framleis høgast arbeidsløyse i Hyllestad

Hyllestad har 23 fleire ledige enn i september i fjor. Med 51 heilt ledige, tilsvarande 5,1 prosent, har kommunen høgast prosentvis arbeidsløyse i Sogn og Fjordane.

– Situasjonen i verftsindustrien og ringverknader av dette, som også fører til nokre permitterte, er mykje av forklaringa, seier Thorsnes.

17 av kommunane i Sogn og Fjordane har ein reduksjon i arbeidsløysa i september, mens 9 har ein auke. Størst reduksjon har Vågsøy og Sogndal, med høvesvis 28 og 24 færre ledige enn på same tid i fjor.

Heile 11 kommunar har under éin prosent arbeidsløyse.

Størst nedgang innan industri

Samanlikna med oktober i fjor, er nedgangen i arbeidsløysa størst innan industri og innan reiseliv og transport, med høvesvis 56 og 30 færre ledige. Størst auke er det innan bygg og anlegg med 13 fleire ledige.

I oktober var det 63 heilt permitterte i Sogn og Fjordane, 14 fleire enn same månad i fjor.

Færre nye stillingar

Tilgangen av registrerte ledige stillingar gjekk ned med 5 prosent, samanlikna med oktober i fjor. Nedgangen er størst innan undervisningsarbeid og industri, mens det er barne- og ungdomsarbeid og butikk-og salsarbeid som har størst auke. Det er flest nye ledige stillingar innan helse, pleie og omsorg.