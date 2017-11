Er det godt lokaldemokrati i Eid og Selje?

Komande veke vil Stad2020 gjennomføre ei lokaldemokratiundersøking i Eid/Selje der dei innbyggjarane som vert oppringde får spørsmål om korleis ein oppfattar lokaldemokratiet i sin kommune.

Openheit og innsyn

I ei pressemelding som er sendt ut om saka kan ein mellom anna lese følgjande:

– Godt samspel mellom kommunen og innbyggjarane er ein viktig del av utviklingsarbeidet i prosessen med kommunesamanslåing, og ei viktig målsetting for nye Stad kommune.

I eit godt lokaldemokrati vert det lagt vekt på openheit og innsyn, moglegheit for involvering og medverknad i prosessane - og oppleving av nærleik til dei folkevalde.

Som grunnlag for å styrkje arbeidet med lokaldemokratiet i den nye kommunen gjennomfører STAD 2020 ei undersøking for å kartleggje lokaldemokratiet i dagens to kommunar. Undersøkinga vil gje eit bilde på gode og mindre gode erfaringar, og vere til hjelp når ein skal vurdere behov for endring og utvikling i den nye kommunen.

KS Lokaldemokratiundersøking vert gjennomført av KS/bedrekommune.no og er eit av verktøya som vert framheva i Kommunal- og moderniseringsdepartement sitt prosjekt Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommunar med vedtak om samanslåing. Undersøkinga består i ei undersøking blant innbyggjarane og folkevalde i Eid og Selje. Delen av undersøkinga som går mot dei folkevalde vert gjennomført i kommunestyret i begge kommunane 9.november. Telefonintervju blant innbyggjarane vil skje i tidsrommet rundt den 9. november.

Om undersøkinga

Undersøkinga består i at innbyggjarar og folkevalde i dei to kommunestyra svarar på 14 spørsmål om korleis ein oppfattar lokaldemokratiet i eigen kommune. Innbyggjarane får svare på spørsmåla i eit telefonintervju.

Dei folkevalde vil i tillegg svare på 29 spørsmål om arbeidet i kommunestyret. Spørsmåla som vert stilt dekkjer ulike side ved eit godt lokaldemokrati: påliteleg styre, ansvarleg styre, borgarnært styre og effektivt styre.

Undersøkinga er eit av fleire tiltak som no vert sett i verk med målsetnad om å styrkje og utvikle framtidas lokaldemokrati.