Hanna nyt hestelivet på Evas ridesenter

Då Hanna var seks-sju år fekk ho lyst å prøve noko nytt, nemleg å ri på hest. Mora til Hanna ringde til ridelæraren Eva, og fekk ordna ein ridetime. Ho fekk hestedilla frå første stund, og det har ho enda.

Timane flyg

Hanna brukar mykje av tida si i stallen, noko ho trivst særs godt med.

– Eg prøvar å vere i stallen så mykje eg kan, og det kan variere frå 3–5 dagar i veka. Når eg er i stallen kan eg vere der nokre timar og måke, stelle hestar, ri og andre ting. Dette er ting eg elskar å gjere, og det er jo nettopp derfor eg driv med hest, seier ho.

Favoritthesten

Hanna har ein favoritt islandshest som ho er veldig glad i.

– Lif er ei fantastisk hoppe som eg har vore så heldig å få ridd mykje og lært det meste av. Eg rir ho ikkje så mykje lenger no som eg har blitt eldre, men ho vil alltid vere favoritten min, seier Hanna.

– Brukar du å ri med nokon?

– Ja, eg brukar å ri mykje med Sanne Bjørhovde (13), Julie Tafjord Meland (13) og Pernille Leirgulen Kullsveen (13). Det er veldig kjekt å ha nokon å ri med, spesielt når ein skal på ein koseleg ridetur. Miljøet er også mykje betre når ein er fleire, ein har alltid nokon å ri og styre på med. Eg stortrivst i stallen, og det trur eg dei andre jentene også gjer.

Stort førebilete

– Til slutt må eg spørje, korleis er Eva som leiar for Evas ridesenter?

– Eva er ei utruleg flink hestedame som verkeleg bryr seg om dyra sine. Ho er opptatt av at dei skal ha det fint, og at dei skal få vere mykje ute. Eva seier at hest skal få lov å vere hest, og ha eit så naturleg hesteliv som mogleg. Ho er absolutt eit førebilete.