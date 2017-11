E-sporten kjem

– Med over fleire hundre millionar dedikerte gaminginteresserte, og tusenvis av turneringar over heile verda kvart år, er profesjonell dataspel på god veg til å bli verdas største sport.

Dei nye kjendisane

Som eit resultat av dette, er det ein heilt ny generasjon med kjendisar som veks fram, E-sport superstjerner. Dei beste spelarane har forlate guterommet, for å konkurrere blant verdas beste i gigantiske stadium, akkurat som i fotball. Dei blir tilbode idrettsutøvar-visa og sportsstipend. Desse idrettsutøvarane kan spele opp til 16 timar dagleg, i dedikerte gaminghus. Her blir dei observert av sine agentar og trenera for å bli betre. For dei som klarer å halde hovudet kaldt og prestere når det gjeld. Føl ekstrem merksemd og pengepremiar som kan gå over fleire titals millionar kroner. Når presset for å prestere på toppnivå blir for mykje å handtere, med skrikande fans, store pengepremiar og ekstremt stor belastning, kan det gå på helsa laus. Velkomen til E-sportsverda.

Ikkje akseptert i Norge

– For mange i Norge er det vanskeleg å sjå for seg og akseptere E-sport som ein ekte sport. Saka er at E-sport er i stor vekst i resten av verda, medan ein ikkje er i nærleiken I Norge.

Norge ligg fleire tiår bak i den globale utviklinga av E-sport. Viss du vil sjå korleis E-sport eigentleg ser ut, må du ta turen til hjartet av E-sport, nemleg Sør-Korea. Det er i Sør-Korea profesjonell gaming høyrer heime. Det er eit land der det hadde vore vanskeleg å finne ei gate som ikkje har gaming- Cafe eller «PC-Bomb» som dei kallar det. Det er eit unikt land som har sine egne dedikerte E-sport stadium. Ein kultur som gjer at unge menn kan oppnå sosial status og merksemd frå jenter på skulen, gjennom å vere veldig god i dataspel.

Fyller stadion med 80.000

Det leiande E-sport spelet er League of Legends. League of Legends har eksistert i sju år, og har nyleg fylt stadion på opptil 80000 publikummar for å sjå verdsmeisterskapen i 2016. Over 43 millionar såg det direkte heimanfrå gjennom internett. Desse tala knuser mange av dei tradisjonelle sportane. Vi er på punktet der det er fleire menn i alderen 18–26 år som følger med på E-sport ein tradisjonell sport. : Med internetts ekstreme rekkevidd, veks E-sport med eksponentiell rate, som tradisjonell sport berre kan drøyme om.

Flukta frå verkelegheita

Det har alltid eksistert menneske som har vald å flykte frå verkelegheita inn i fantasi verder. Forskjellen er at desse folka pleidde å bli kalla nerdar, men i dag blir dei kalla stjerner. I staden for ei minoritets subkultur, som foreldre nekta å forstå. E-sport er ein del av mainstream i dag.

Frå ein utanforståande perspektiv kan det vere vanskeleg å forstå korleis E-sport kan vere framtidas hovudunderhaldingsplattform. Viss du samanliknar E-sport med fotball, kan du kanskje forstå kvifor millionar føretrekker E-sport framfor tradisjonell sport. Personleg finn eg fotball veldig kjedeleg. Det er ein stor grøn skjerm, personar spring fram og tilbake med ballen og i løpet av 90 minuttar er det kanskje scora fire mål til saman på ein god dag. Eg føler det er for masse nedetid der ingenting skjer og resultatet er at eg ikkje blir underhalden. Men viss eg ser på E-sport derimot, har eg mitt favoritt lag, akkurat som i fotball. Og når kampen startar er det mykje meir visuelle interessante ting som føregår på skjermen. Det er heile tida ulike variablar som føregår i spelet der det er ekstremt vanskeleg å ta dei rette avgjerdene. Det er då veldig interessant å sjå korleis dei beste i verda reagerer i dei ulike situasjonane.