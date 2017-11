Med leik og læring hand i hand

Måndag 21. august 2017 var første skuledag for 1. klasse ved Stadlandet skule. Det var ein flott gjeng med 14 elevar, som møtte til skulestart.

– Eg reknar med at det var mange sommarfuglar som flaksa denne dagen, fortel kontaktlærar Trine Hove Venøy.

Bli kjend

Etter ein felles oppstart i auditoriet, gjekk kvar klasse til sitt klasserom. Der fekk elevane tildelt plassar, og elevane fekk vise fram sekkane og dei nye pennalhusa sine.

Etter dette fekk dei delt ut eit lite hefte med ulike oppgåver, som dei jobba med. Så var det tid for mat og uteleik. Elevane fekk bli kjent med skulen, og fekk utforske skuleområdet litt.

Bokstavinnlæring

Frå skulestart og fram til no, har det vore jobba mykje med bokstavinnlæring. Elevane har lært bokstavane L, E, S, O, I, R, M, U, A og F. I veke 44 skal dei lære N og Å. Dei lærer store og små bokstavar samtidig.

Innlæringa av bokstavane går føre seg ved at elevane blir presentert for bokstaven, og det blir satt fokus på at det er bokstavlyden som skal seiast. Elevane får lære teiknspråkteiknet for den enkelte bokstav også. Så er det ulike skriveøvingar, der ein har fokus på kvar ein startar når ein skal skrive bokstaven, kvar på linja den skal stå, og kva som er forskjellen på stor og liten bokstav, og når brukar ein kva. Kva som er vokalar og konsonantar er også ein del av innlæringa.

Øver på tala

I matte øver elevane på tala. Til no er det tala 1–6 som har vore i fokus. Her er det også viktig at ein trenar på å skrive tala rett veg. Mengder og mindre enn/større enn, færre/flest er også uttrykk som dei jobbar med.

– Vi har hatt små turar i nærmiljøet i samband med ulike tema i dei forskjellige faga. Vi har bl.a. vore på leiting etter haustblad, då vi hadde tema haust i kunst og handverk. Blada brukte vi til å lage fantasidyr med. Fleire turar kjem det også til å bli, fortel kontaktlæraren.

– Leik og læring går hand i hand gjennom skuledagen. Det er viktig for oss å variere undervisninga, for å få fram ulike innlæringsmetodar på fagstoffet, og også for å passe på at alle elevane heng med på det som skal lærast, seier Hove Venøy.