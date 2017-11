Med 97 glade elevar til Praha på skuletur

Synne Pisani er ein av 97 elevar som skal vere med til Praha. Dette er noko ho har sett fram til og gleda seg til lenge.

– Det er ein tur der eg kan oppleve nye ting, og vere saman med venane mine og ha det kjekt. Vi skal på Terezin, ein konsentrasjonsleir som eg har vore på før, men som er interessant. Også skal vi til ein sølvgruveby, som høyrest spennande ut, smiler Synne.

Viktig med sosialisering

Jan Håvar er ein av lærarane som skal få vere med elevane til Praha i år. Han har vore med i nokre år, og meiner dette har nokre faglege innslag, spesielt i historie, og litt innan samfunnsfag.

– Ja, turen generelt er veldig morosam. Det å vere med elevar på utflukt. Det å sjå seg rundt, og eigentleg å lære mange av elevane å kjenne kvarandre, i ein annleis situasjon enn i klasserommet. Men den viktigaste funksjonen er sosialiseringa. Det å få blanda inn ulike klasser, som påbygg og elektro i lag med dei to studieklassene. Desse klassene skal vere russ i lag i slutten av året. Pluss at dette gir dei ein moglegheit til å bli kjent med kvarandre på ein annleis måte, formidlar Jan Håvar.

Praktiske utfordringar

– Vart turen slik du hadde sett for deg?

– Ja, det var den. Sidan eg har vore med i nokre år er eg kjend med det vi skal. Men sidan vi var så mange elevar, var der nokre praktiske ting som måtte ordnast. Vi måtte ha to hotell som var litt uforventa. Alt i alt var det løyst på ein god måte. Det å reise med nye elevar kvart år gjer turen i seg sjølv meir spennande, seier Jan Håvar.

Veldig gøy

– Det var veldig gøy, og Praha er ein kjempefin by. Bussturen var lang og det vart litt kjedeleg til tider. Lærarane gjorde ein god jobb med tanke på at vi var 97 elevar. Eg syns alt i alt at det var ein veldig fin tur og eg er glad eg vart med, seier Synne Pisani til slutt.