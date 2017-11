Det var tysdag kveld at Utrykkingspolitiet i Eid heldt fartskontroll i 80-sona på Rv 15 på Skrede. Tre førarar fekk førelegg. Høgste hastigheit vart målt til 100 kilometer i timen.

Utrykkingspolitiet heldt tidlegare på dagen kontroll i Eid sentrum. Her fekk to førarar førelegg for å bruke handhalden mobil under køyringa.