No er dei størst i landet

Dette kjem fram i ei pressemelding frå datasenteret i dag. Her heiter det at Lefdal Mine Datacenter har signert kontrakter for ytterlegare 4 MW. iNNOVO Cloud GmbH har signert 3 MW og Fortuitus AG har auka avtalen dei signerte tidlegare i år fra 4 til 5 MW.

Lefdal Mine Datacenter har med dette signert meir enn 8 MW, og er med det Norges største datasenter, heiter det i pressemeldinga.