Uvêr stansa Lote-ferja

Tidleg laurdag morgon melde Fjord1 at ferjesambandet Lote-Anda var innstilt inntil vidare på grunn av dårleg vêr. Dermed må du førebels køyre omvegar, inntil dei får sett inn ferja som til vanleg går på Stårheim-Isane.

Fjordabladet har vorte kontakta av fleire fortvila reisande , som ikkje kjem seg på jobb. Reisande fekk opplyst at ferja skulle gå kl 8.30 frå Anda. Ein time seinare kom tiden til kai ved Lote, slepte av bilane og hadde ned bommen. Då fekk dei reisande beskjed om at ferja skulle til Stårheim og bytte ferje.

Eg er veldig irritert. Dette er fortvilande. Om morgonen har eg reist, slik at eg har hatt ei ferje å gå på for å vere sikker på å rekke jobb på Sandane. På veg heim måndag, tysdag og torsdag måtte eg sjå to ferjer reise utan at eg fekk vere med. På onsdag var eg siste bilen på tredje ferja heim, og no dette i dag. Eg synes det er uhaldbart. Fjord1 og Statenes vegvesen burde absolutt gjort dette annleis, seier pendlar Aslaug Berget Alsaker frå Nordfjordeid.