Stad Arbeidarparti etablert

Fellesmøtet partia hadde onsdag, valde mellom anna valkomité og organisasjons- og vedtektskomité. Kvart av partia har med to representantar i kvar av komiteane, som akter å komme arbeid omgåande. Vidare vart ein samde om korleis prosessane skal gå føre seg i samband med budsjettarbeidet i kommunane i overgangsperioden fram til 2020.

Samanslåing og val

På årsmøta i dei respektive partia i februar, gjer ein vedtak om nedlegging for deretter å møte i stiftingsmøte. I stiftingsmøte gjennomfører ein val av styre og nemnder i Stad Arbeidarparti etter vanlege reglar for årsmøte i Arbeidarpartiet.

–Enkelte vil kanskje seie at vi er tidleg ute, men det ser vi som nødvendig, og som ein fordel. Det er kommuneval hausten 2019, då må vi ha fått på plass det meste i høve organisasjonen. Slik sett har vi ikkje godt tid, seier Berner Midthjell, leiar i Eid Ap til Fjordabladet, og legg til at det er mykje som skal på plass.

–Vi skal blant anna utarbeide program for kommunevalet 2019, slik at innbyggarane i nye Stad kommune får god innføring i kva Stad Ap står og går for i ulike politiske saker.

Tett på kvarandre

Når det gjeld dei politiske sakene i Selje og Eid kommunar fram til samanslåinga av kommunane, så vil dei to lokallaga orientere kvarandre og etablere samforstand om kva ein «går for» i dei einskilde kommunane.

–For oss har ligge i korta heile tida at det er naudsynt at vi er tett på kvarandre, og ikkje mist at vi får godt kjennskap til ståstaden kvarandre i politiske saker, seier Berner Midthjell.