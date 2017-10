No må du sikre båten!

–I tillegg blir det iskald nordavind, noko som betyr at faren for frostskader er overhengande om ein ikkje tar forholdsreglar, seier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Ligg båten på sjøen og du er usikker på om den er fortøyd og sikra godt nok til å motstå ein vinterstorm har du ingen tid å miste. Du bør så raskt som muleg ta båten i augesyn og forsikre deg om at den er godt sikra til å tole sterk vind med storm i kasta, høge bølgjer og ikkje minst, frost.

Frostskader og slurv under båtlagring øydelegg nemleg mange fritidsbåtar kvar vinter. Men det finnast gode tips som hjelper båteigarar gjennom vinteren. Å vere båteigarar er ofte ein heilårsjobb. No som frosten kjem er det viktig å passe ekstra på båten sin, og gjere dei naudsynte førebuingane til neste sesong.

– Kvar vår får Tryg Forsikring inn saker frå kundar om skader på båtar som kunne vore unngått ved å gjere nokre enkle førebuingar. Spesielt frostsprengte motorar er ein klassikar mellom dei mest uerfarne båteigarane. Slike saker kan fort bli veldig kostbare for båteigaren, seier Brandeggen.

Her er noen gode råd til klargjøring og vinteropplag:

• Reingjer båten med ferskvatn.

• Gjer reint kjølesystemet med ferskvann. Bruk frostvæske til å konservere motorar som står med vatn gjennom heile vinteren.

• Bytt motorolje, filter, drevolje eller girolje på undervasshus.

• Hold batteri vedlikehaldslada slik at det ikkje er øydelagt til våren.

• Fjern laus elektronikk og andre gjenstandar som tjuvar kan ta frå båten.

• Tøm båten for redningsvestar og puter så unngår du mugg og jordslag.

• Kontroller båt og motor for skadar.

• Står båten under presenning bør du ta bort kalesja så unngår ein at kondens renn ned i båten.

• Husk å demontere botnpropp ved opplag ute, slik at eventuelt vatn som kjem inn kan renne ut.

• Ved opplag på land er det viktig at båten støttast skikkelig opp med bruk av rette støtter slik at den ikkje veltar eller kan blåse over ende.