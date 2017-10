Gratis for passasjerar

Årsak til endringa er at det skal innførast AutoPASS-betaling med brikke på ferjestrekninga i løpet av 2018.

Følgende betalingsmåter gjeld inntil vidare:

•Kontant

•Bankkort

•Kredittkort

•Verdikort

•Storbrukerkort for firmakundar

Fjord1 og Statens vegvesen vil informere alle brukarar i god tid før AutoPASS-brikkebetaling startar opp via lokale aviser, oppslag på ferjene og her på Fjord1 si heimeside.

Betaling med AutoPASS-brikke

AutoPASS-brikkene er dei same som blir brukt på bompengeanlegg på veg, som t.d. Førdepakken. Det blir ikkje eigne AutoPASS-brikker for ferje. AutoPASS-avtale og brikke kan tegnast hos eit bompengeselskap, sjå http://www.autopass.no/bestill-brikke for meir informasjon. Fjord1 utstedar ikkje AutoPASS-brikke.