Totalt var det 16 køyretøy innom kontrollplassen. Av desse vart ti kontrollerte. Tre køyretøy fekk skriftlege manglar. Eitt av dei kontrollerte køyretøya hadde manglar på bremsene og vart sendt direkte til verkstad. Eitt kjøretøy hadde manglar på lys. To førar fekk skriftlege åtvaringar for brot på køyre- og kviletids regelverket. Dei vert i tillegg sendt over til bedriftskontrollen. Ein tilhengar fekk mangel for rustskader. Dette melder Statens vegvesen.