Kommunekomiteen for TV-aksjonen​ i Eid er klar for årets innsamling og får også i år god hjelp av elevane på Fjordane Folkehøgskule, som i ettermiddag vil gå med bøsser for å samle inn pengar i sentrum.

TV-aksjonen NRK går i år til UNICEF sitt viktige arbeid med å gje skulegang til born i krigsherja land.