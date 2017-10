Storkontroll på Kjøs

Ein sjåfør vart meld for brot på køyre- og kviletid fordi fartsskrivaren ikkje var kalibrert rett.

To sjåførar fekk skrifteleg åtvaring for brot på køyre- og kviletida, og to fekk bruksforbod for gjenstandar i siktsone/vindu.

Det vart skrive ut to gebyr for manglande vognkort.

I tillegg vart 387 køyretøy kontrollerte med utstyr for kjennemerkegjenkjenning (ANPR). Ingen av dei hadde manglar.