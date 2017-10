Dei konkurrerer med dei fire andre finalistane: Loen Skylift, Hydrowave i Måløy, Sogn Aqua i Høyanger og Seaweed på Bulandet. Vinnaren får tittelen Årets Gründer og 100.000 kr.

Gründerglød

– Det er 6. gong vi deler ut prisen, og det er svært gledeleg å sjå gründergløden som pregar Sogn og Fjordane. Vi har valt ut fem innovative finalistar, som alle representerer ulike fagfelt, og som har store ambisjonar for si verksemd, seier Trond Teigene, jurymedlem og administrerande direktør for Sparebanken Sogn og Fjordane.

No er det opp til publikum å stemme fram kven dei meiner bør vinne tittelen Årets Gründer 2017.

Omstilling

Sødermann Rådgiving er eit datadrive analyse- og rådgjevingsselskap som ønskjer å utfordre rådande tankesett i kommunal sektor.

Dei blei etablert i 2013 av Petter Sødermann i kjølvatnet av eit omstillingsprosjekt i Eid kommune der Sødermann jobba som avdelingsleiar.

– Eg ønskte å finne nye løysingar på utfordringar eg hadde som avdelingsleiar, og eg såg fort at andre kommunar også kunne ha nytte den nye metodikken, seier Sødermann.

Jobbar tverrfagleg

– Visjonen vår er å skape varige verdiar i lokalsamfunn, gjennom å utfordre og endre rådande tankesett. Den bygger på at vi har ein heilskapleg forståing av kommunen som ein sentral aktør og leverandør i lokalsamfunnet. Vi jobbar tverrfagleg mot kommunal sektor, med fokus på å levere verdi i form av målbare, konkrete resultat for kommunen, seier Sødermann.

– Vi jobbar alltid i grensesnittet mellom økonomiske, faglege og organisatoriske perspektiv – ikkje berre eitt av dei åleine. Vi opplever at kundane har sansen for ei slik vinkling, fordi det ofte byr dei på heilt nye måtar å sjå «vedtekne sanningar» på. Vi likar også å utfordre dei som jobbar lengst ute i organisasjonen gjennom prosjekta våre, ikkje berre dei ulike leiarnivåa. Her får vi tilbakemeldingar på at vi skil oss ut, fortel Sødermann.

Aukar tal tilsette

Annleisrådgjevarane på Eid har dei siste to åra vakse frå tre til nitten tilsette, og har kundar frå Troms i nord til Agder i sør.

Bedrifta har også ambisjonar om å få kundar i dei andre nordiske landa.