Avslutta med storsiger

Kampen vart spelt på kunstgraset i Hafstadparken i Førde. Til pause var stillinga 0-4 etter tre scoringar av Kristian Lefdal og ei av Muktar Ferej Yassin. Lefdal har vore Eid sin målgarantist dei siste sesongane, og det er førebels usikkert om han vil halde fram i klubben.

I andre omgang sette Eid inn to mål ved Sindre Hafsås og Kristian Årskog. Førde 2 bokførte to nettkjenningar i laget sin siste kamp i 4. divisjon i denne omgang, slik at sluttresultatet vart Førde 2-Eid 2-6.

Uavhengig av resultat i dag ville Eid ende på 5. plass på tabellen.

Før dagens avsluttande serierunde i 4. divisjon var det allereie klart at Sogndal 2 var seriemeistrar. Dei avslutta like godt med å banke Dale 8-1 på Fosshaugane Campus.

4. divisjon, Kretsligaen – 22. og siste serierunde

Førde 2-Eid 2-6

Skavøypoll-Høyang 5-0

Sogndal 2-Dale 8-1

Tornado Måløy-Bremanger 1-1

Årdal-Stryn 1-0

Vik-Florø 2 2-1