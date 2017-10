Varma med vakker song og musikk

Opera Nordfjord hadde sett saman eit variert og innhaldsrikt program med den eine perla etter den andre, og der ein litt spesiell versjon av Nordfjordsongen var eitt av høgdepunkta.

– Det er lov til å bli rørt, sa operasjef Kari Standal Pavelich. Publikum gav frå første innslag tydeleg uttrykk for at dei sette pris på det som dei fekk servert, og kvitterte med varm og raus applaus.

Pavelich gler seg over at Opera Nordfjord i mange år har kunna hauste av talenta som Kultur-skulen i Eid har dyrka fram. Fleire av dei er med i haustens operaframsyning, og av dei yngste talenta i orkesteret er fiolinist Weronica Matusiak, som på kyrkjekonserten spelte kjenslevart og vakkert i samspel med Olga Pavlova.

Stiller opp gratis

Det har blitt tradisjon at solistar og musikarar frå Opera Nordfjord stiller opp gratis og bidreg med innslag på kyrkjekonserten under operavekene i samband årets TV-aksjon.

– Opera Nordfjord har fått låne kyrkja, solistar, musikarar og andre medverkande stiller opp gratis, hovudsponsorane SFE og Sparebanken Vest betaler annonsering og Hildenes Gartneri stiller med blomepynt, opplyste operasjefen.

Det var 140 publikummarar på årets konsert, og det vart samla inn 12.785 kroner i kollekt som går til TV-aksjonen.

Framtidsvon

Fleire av innslaga på konserten hadde tema som høvde til føremålet med innsamlingsaksjonen, som Arne Sølvberg på hardingfele med «Framtidsvon» og «Håpet er ei stjerne» framført av Helga Botn.

Inntektene frå årets TV-aksjon går i år til UNICEF sitt arbeid for å gi utdanning til barn ramma av krig og konflikt. UNICEF jobbar målretta for at barn ikkje skal få øydelagt framtida si på grunn av dei vaksne sine krigar og konfliktar.

Inntektene frå TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. I år går aksjonen av stabelen søndag 22. oktober

– Læring og skule kan ikkje vente på fred, sa Eid-ordførar Alfred Bjørlo som under konserten fortalde litt om kva pengane skal gå til.