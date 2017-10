– Heilt uakseptabelt med redusert ferjefrekvens på Volda-Folkestad

– Kuttet som det vert lagt opp til er heilt uakseptabelt. Riksvegsamband må som minimum ha 30-minutts frekvens. Vi kjem til å engasjere oss og gjere det vi kan for å hindre at ferjetilbodet vert dårlegare enn i dag. Vi vil ta saka opp med departementet og om naudsynt med Stortinget, seier Bjørlo.

I nytt anbod frå Statens vegvesen som gjeld frå 2020 ligg ferja Folkestad –Volda inne med 40-minuttsavgangar. I dag er det halvtimes avgangar på dagtid på sambandet.

Eid-ordføraren legg vekt på at ferjesambandet Folkestad-Volda er svært viktig også for folk i Eid, ikkje minst for å knyte kommunen tettare saman med Volda-Ørsta, og formannskapet i Eid vil setje saka på dagsordenen i formannskapsmøte komande torsdag.

Bjørlo peikar på at det vil bli auka frekvens med 20-minutts avgangar på Lote-Anda, noko som ein reknar med vil generere auka trafikk. Det vert også lagt opp til 20-minuttsavgangar på Festøy –Solavågen, og då vert det heilt feil å kutte ned til 40-minutts frekvens på Volda-Folkestad.

Volda formannskap skal ha saka oppe komande tysdag, og Eid-ordføraren reknar med at Eid formannskap kjem til å støtte opp om deira uttale for å sikre godt samband over Voldsfjorden.