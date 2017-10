Variabelt vêr i haustferien

I følgje vêrmeldingstenesta Yr.no er det søndag og måndag som blir dei finaste dagane i haustferien, for dei som skal opphalde seg heime i Eid. Då viser meldingane nemleg at sola vil vise seg store delar av dagane, med opphaldsvêr og temperaturar rundt ti grader. Meldingane for søndag og måndag blir rekna som rimeleg sikre.

I dag, fredag, blir det meldt om regnbyger størstedelen av dagen, med små periodar med opphaldsvêr.

Etter dei to solrike dagane søndag og måndag viser meldingane at det vil bli overskya og enkelte regnbyger resten av haustferien, men desse meldingane blir per fredag rekna som usikre.