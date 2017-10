Sogn og Fjordane vekstvinnar

Det er klart etter at Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde overnattingstala for august fredag. 14.930.679 overnattingar ved norske hotell, campingbedrifter, hyttegrender og vandrerheimar er endeleg fasit etter sommaren. Det er ein vekst på ein halv prosent frå rekordsommaren 2016.

I Sogn og Fjordane var det 906.038 overnattingar i sommar. Det er ei auke på ni prosent, eller 73.451 overnattingar frå sommaren 2016. Ingen fylke hadde større sommarvekst målt i reelle tal.

– Knalltalla for august har gitt ny sommarrekord for fjerde år på rad, og det gledar vi oss stort over. Samtidig veit vi at SSB ikkje får inn korrekte og høge nok tal for overnattingar i hytter og leilegheiter, verken fra Airbnb eller andre kjelder. Dei reelle overnattingstala er derfor høgare enn SSB får målt, seier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– Det er viktig at Airbnb og andre utleigeaktørar får statistikkplikt slik at reiseliv kan målast og planleggast lokalt. Norskestyresmakter må blant anna sørge for at ferjeruter kan tilpassast ein lengre sommarsesong. For Norge sett under eitt er det viktig å selje alle månader og breidde ut marknadsføring og tilbod, seier Krohn Devold.