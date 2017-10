Får ikkje hente ut pakkar

Problema er omfattande, og råkar også fleire norske bankar. Sparebank 1 skriv på sine Facebook-sider at tekniske problem fører til at kundane ikkje får logga seg inn i nett- eller mobilbanken. Dei opplyser at ein heller ikkje får brukt minibankar eller betalt på nett.

Håpar det løyser seg raskt

Reidun Vambeset på Coop Extra, der det er post i butikk på Nordfjordeid, fortel at problema har vart i heile dag.

– Kundar får ikkje henta ut pakkar, og vi har hatt problem med enkelte betalingskort i kassene. Vi får beskjed om at det blir jobba på spreng for å løyse problema, og håpar og trur det løyser seg i løpet av dagen, seier Vambeset.

Problem hos IT-gigant

Problema skuldast ein feil hos IT-giganten Evry.

– Det er fleire bankar som er berørt, blant anna sparebankar og ein del mindre bankar rundt om i Norge, seier kommunikasjonsdirektør i Every, Geir Remman, til TV 2.

Det er førebels uvisst når bank- og posttenestene vil fungere som normalt igjen.