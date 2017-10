Fleire som tok turen til Sagaparken på Nordfjordeid i helga, reagerte på at store mengder brustein er fjerna. Forklaringa er at det dreier seg om ein reklamasjon frå Eid kommune på at entreprenøren har lagt ein annan type stein enn det som låg i avtalevilkåra. Arbeidet som no blir utført er derfor kostnadsfritt for Eid kommune.