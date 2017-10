Stiller spørsmål om vasskvalitet

Dei to sakene Arild Krogh Nøstdal vil ha svar frå ordføraren på er om Hornindalsvatnet, som er Eid kommune si nye drikkevasskjelde, held god nok vasskvalitet. Det andre spørsmålet er om Eid kommune kjem til søke støtte til ny hurtigladestasjon for elbil etter at Enova har kome med ny utlysing av midlar til slike utbyggingar.

Hornindalsvatnet

«Viser til nylege funn av bilvrak og anna avfall på botnen av Hornindalsvatnet. Har Eid kommune eit tilstrekkeleg grunnlag til å kunne fastslå at vår framtidige drikkevasskjelde held god nok vasskvalitet, eller bør det no gjerast ei ny risikovurdering med breiare analyser og tiltak?

Grunngjeving: Viser til oppslag og video på lokalavisa Fjordingen si nettside, der ein kan sjå og lese at eit dykkefirma etter eit kort søk nyleg fann store mengder bilvrak, samt oljefat med ukjent innhald på djupet ved Kjøshammaren. For mange kjem nok ikkje desse funna som noko overrasking, det var dessverre vanleg før i tida å dumpe bilvrak og anna avfall på stadar med brådjupt vatn. Vi veit også at bilar vart frakta ut på vatnet om vinteren og dumpa gjennom isen. Ein kan heller ikkje sjå vekk i frå at avfall kan ha blitt dumpa i vatnet i nyare tid også.

Hornindalsvatnet skal om kort tid bli ny drikkevasskjelde for innbyggjarar i Eid, med nytt inntak og renseanlegg på Norsmona. Ein treng ikkje ha mykje fantasi for å sjå føre seg at botnen mange stadar kan vere full av miljøskadeleg og helseskadeleg avfall, noko som på alle måtar er urovekkande. Vi veit svært lite om totalomfanget. Vatnet er djupt og botnen er for ein stor del utilgjengeleg utan spesialutstyr.»

Hurtigladestasjojnar

«Viser til ny utlysing frå Enova om støtte til utbygging av hurtigladestasjonar. Vil Eid kommune søke støtte til ny hurtigladestasjon for elbil?

Grunngjeving: Enova har nyleg lyst ut ei ny støtteordning til etablering av hurtigladestasjonar til elbilar i kommunar som har færre enn to hurtigladarar frå før. Eid kommune ligg inne på Enova si liste over kommuner som no skal søke, sidan vi har berre éin hurtigladestasjon pr i dag.

Vi veit at talet på elbilar er i rask vekst, og vil skyte ytterlegare fart i åra framover når nye, rimelegare modellar med lang rekkevidde kjem på marknaden. Nordfjordeid er eit naturleg knutepunkt i Nordfjord mellom E39 og Rv15, og bør difor ha god tilgang på hurtiglading, ikkje minst når vi i åra framover truleg får sterk vekst både i handelstilbod og turisttrafikk i sentrum.

Eid kommune bør difor no nytte høvet til å få statleg medfinansiering av ein ny hurtigladestasjon, plassert på eigna plass i Nordfjordeid sentrum.»