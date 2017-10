Klar for ei rå russetid

– Å vere president er ei svært spennande oppleving. Det er veldig kjekt å få vere med å styre litt, men også litt travelt sidan ein har ansvaret for at alt skal gå bra, seier Ingar Hjelle som er årets russepresident. Han er svært nøgd med stillinga han fekk.

– Kva forventning har du til russetida og russen?

– Eg håpar det blir veldig kjekt og at folk kosar seg. Så håpar eg at klassene blir betre kjent med kvarandre, det er det viktigaste. Vi i russestyret håpar at alle oppfører seg og får så lite klagar som mogleg. Eg er også medlem av ei russegruppe med seks andre som går i klassa mi. Vi skal til landstreffet i Bergen og til Lillehammer.