Frå Hamburg til Eid

Etter snart fire veker i bygda føler Janis at han begynner å finne seg til rette. Før Janis kom til Norge fekk han tilbod om ulike land han kunne velje å reise til for å vere volontør.

– Eg hadde mogelegheita til å velje mellom land som Italia, Frankrike, Ungarn og Norge. Grunnen til at eg valde Norge var fordi det høyrdest ut som det mest spennande prosjektet. Her får eg lov til å jobbe med alt frå lys og lyd i kultursalen til matlaging i kantina, seier tyskaren som også legg til at han likar å gå på fjellet for å sjå vakker natur.

Janis som kjem frå hamnebyen Hamburg med 1,8 millionar innbyggjarar fortel at det er store kontrastar mellom å leve her i Nordfjordeid og i heimbyen.

– Eg likar veldig godt at det er så roleg her på Eid. Heime er det alltid noko som skjer og alle er ute på byen kvar helg, seier han.

På fritida likar Janis å drive med gatekunst og ulike ballsportar med vennane sine.