Jakta er i gang

Frå og med 1. september til vesle julaftan er det jaktsesong. Jegerane her på Eid er godt i gang til å fylle kvoten si allereie no dei første vekene. Steffen Haugland Sørland seier dei har skote halve kvoten si. Dette er han svært stolt over sidan han først begynte å jakte denne sesongen.

– Kva er kjekt med å jakte?

– Jakt er ein flott måte på å komme seg ut i på. Fleire og fleire ungdommar har begynt å jakte. Eg gjer det for spenninga og adrenalinet sin skyld, og når du får det byttet du har jakta på er det ein ubeskriveleg følelse, seier Sørland.

Godt i sekken

På jakt tar Sørland med seg tursekk som inneheld nistepakke, varme klede og jaktradio som han seier er veldig viktig. Dette er viktig om det skulle bli kaldt mens ein ventar på at byttet skal komme gåande inn i siktet. Jaktradioen er også veldig viktig for at jegerane skal halde styr på kor dei andre jegerane i nærområdet oppheld seg.

– I denne hobbyen er dei viktig å vere bevist på kva ein har i siktet, eit lite trykk på avtrekkaren kan ha masse å sei, viss du har noko anna enn ein hjort i siktet, seier han.

Byttedyret

Byttet jegerane jakter på her på Eid er for det meste hjort, men også rype og rev. Men det er utan tvil hjortejakt som er mest populært her i nærområdet. Jegerane sit oppe på åsar som har god utsikt over opne sletter eller skogsområde. Der kan dei sitje i timevis og vente på at den rette hjorten skal komme gåande ut på sletta eller gåande gjennom skogen. Då må ein ha god tolmod.

– Men med tanke på den gode maten ein får frå byttet ein har skutt, er det heilt verdt det. Men om ein ikkje ser noko kan det fort bli ganske kjedeleg og sitte å vente i timevis med null resultat. seier han.

Beste delen av jakta

Noko av det viktigaste med jakta er å ete det du har skote. Det er ein del med det å jakte.

– Det er indrefileten og hjartet som er dei beste delane med hjorten. Indrefileten må steikast med kvitløksmør og serverast med fløytegratinerte potetar, seier Sørland.

– Årsaka til at eg begynte å jakte, er fordi far min jaktar. Eg synest alltid det har sett interessant ut, så det var jo der det begynte å bygge seg opp, seier han.