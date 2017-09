Fekk draumeskiltet

Dei nye bilskilta blei fort populære her i landet. Ein av dei som har følgt trenden er John Ingvald Myklebust (38) frå Nordfjordeid.

Venta på det lenge

Myklebust er over gjennomsnittet interessert i trafikktryggleik og meiner det er eit godt formål å bruke nokre tusenlappar på dette.

– Eg har venta på det lenge. Det er faktisk ei artige historie då eg bestilte skiltet. Eg var i Spania og salet på bilskilta opna klokka 11, men internettet var nede 17 minutt etter salet starta. Der sat eg i full panikk for at det allereie var oppbestilt, for det er mange som heiter John og sikkert mange som har lyst på det skiltet, seier han.

Men det var ingen grunn til panikk for han fekk bestilt draumeskiltet, «John». Hadde det vore opptatt hadde han nok ikkje skifta skiltet.

Artige responsar

I tillegg, har det vore mange artige tilbakemeldingar. Det variera frå smil, latter til beundring. Nokon beundrar «John» skiltet så mykje at dei køyrer etter det.

– Når eg ser i bakspegelen ser eg bilistar sit der med mobilen og tek bilde. Det synst eg er artig, seier han.

Myklebust legg til at det einaste negative med skiltet er at det ikkje kan brukast i utlandet.