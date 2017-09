Nesten fullt på premieren

Operasjef Kari Standal Pavelich er godt nøgd med førehandsalen av billettar til Sildagapet. Så langt har selde billettar på 2300 passert totalt selde på 2255 i fjor.

–Dette lovar godt, berre dei siste dagane no har vi selt over 300 billettar. Av erfaring veit vi at billettsalet tek seg opp når vi kjem i gang med framsyningane, seier Standal Pavelich. Minst ledige billettar er det første veka og første helga til og med laurdagen. Ut over i andre operaveka er det færre selde billettar.