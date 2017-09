Nordfjord Vekst AS blir avvikla

Styret i Nordfjord Vekst hadde kalla inn til ekstraordinær generalforsamling 27. september i Måløy for å få klare signal frå eigarane om Nordfjord Vekst si framtid. Til saman var 46 aksjonærar og 74,14% av aksjane representert.

Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlinga er tidlegere diskusjonar hos eigarane, og den ordinære generalforsamlinga i Nordfjord Vekst 7. juni, der det kom fram stor einigheit blant aksjonærane om at dagens organisering av selskapet ikkje fungerer optimalt. Det blei signalisert ønskje om mindre politisk styring av vekstselskapet, og meir fokus på næringsutviklingsprosjekt. Det kom også fram at det er tydeleg at kommunereforma har sett sine spor i arbeidet til Nordfjord Vekst. Generalforsamlinga valde å sette ned eit utval som skulle sjå på ulike modellar for framtidig organisering av Nordfjord Vekst, og kome med forslag til ny organisering innan 1. september.

Utvalet som ble valt frå dei tre kommunane, Eid, Selje og Vågsøy, var Sindre Kvalheim og Einar Rune Sætren frå næringslivet i Vågsøy, Olav Steimler fra næringslivet i Selje, John Olav Lefdal frå næringslivet på Eid, og dagleg leiar i Nordfjord Vekst, Randi Humborstad.

Utvalet hadde sitt første møte 25. juli, og kom til følgjande konklusjon:

«Utvalget er enstemmig i å anbefale å sette ned et avviklingsstyre i NV AS som bør få i oppdrag å sikre løpende aktiviteter og ev. kartlegge hvilke oppgaver som blir «uten løsning» ved avvikling. Utvalget anbefaler også enstemmig å etablere lokale vekstselskap».

Styret i Nordfjord Vekst hadde styremøte 16. august og sa seg einig i konklusjonen og dei følgjande punkta frå utvalet:

• Selskapet lider under at eierne til dels er likegyldige og ikke engasjerer seg. Dette er synlig mht kapitalinnskudd, bidra med prosjekt og tydelig ved manglende oppmøte på GF

• Eierne mangler eierskap og engasjement med hensyn til selskapets utvikling

• Etter en periode med kommunestruktur debatt, der det har vært mye turbulens i det politiske, er samarbeidsklimaet ikke optimalt.

• Selskapet har få gode konkrete resultat å vise til mht næringsutvikling og er underfinansiert til et nivå at selskapet i dag går med underskudd.

• Selskapets ansatte og styre ønsker klare signal fra eierne.

Styret i Nordfjord Vekst ønsket å peike på nokre område kor Nordfjord Vekst kan vise til gode resultat:

• NV har lykkes i å skape gode møteplasser for næringslivet i de tre kommunene

• NV har hatt rekordstor søknad til det kommunale næringsfondet sammenlignet med andre utviklingsselskap i fylket

• NV har lykkes med Stad skipstunnel prosjektet

• NV har hatt mange felles prosjekter med skolene (eks. Ungt Entreprenørskap) og jobbet tett med de videregående skolene i forhold til Skulebruksplanen, og for å bevare viktige linjer for næringslivet i regionen

• NV har fullført et vellykket bedriftsutviklingsprosjekt i samarbeid med PWC (SMB forprosjekt) der 15 bedrifter i de tre kommunene har fått et grundig løft

• NV har det siste året snudd den negative økonomiske utviklingen i selskapet og gått fra et underskudd på 1,3 mill.kr. i 2015 til et underskudd på 206 444 kr. i 2016. Driftskostnadene i selskapet er redusert fra 5,3 mill.kr. i 2015 til 3,8 mill.kr. i 2016

• Flere store prosjekt har fått viktig fødselshjelp fra NV: Sagastad, Lefdal Mine Datasenter og hotellprosjekt i Måløy. Felles fokus på disse prosjektene har også bidratt til felles eierskap og interesse for disse.

Styret i Nordfjord Vekst er opptatt av at ein fortsatt skal kunne samarbeide godt i Nordfjord, men at resultat er viktigare enn organisering. Visit Nordfjord og Stad skipstunnel blir trekt fram som eksempel på satsingsområde der dei tre kommunane må kunne samarbeide i framtida.

På ekstraordinær generalforsamling 27. september vedtok generalforsamlinga samrøystes å avvikle Nordfjord Vekst AS med verknad frå 31. desember 2017. Eit avviklingsstyre beståande av følgjande personer blei valt: Kristian Skibenes (næringslivsrepresentant Vågsøy), Randi Humborstad (dagleg leiar NV) og Jan Vidar Smenes (varaordfører Selje kommune). Som varamedlemmer til avviklingsstyret blei valt Kristin Maurstad (ordførar Vågsøy) og Olav Steimler (næringslivsrepresentant Selje).

Avviklingsstyret fekk mandat til å innordne avviklinga på ein så smidig måte som mogleg.