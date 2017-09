frontpage / Nyhende Styrker innovasjonsmiljøet

Har inngått samarbeidsavtale

Styrker innovasjonsmiljøet

Dei to inkubatorane i Sogn og Fjordane, Aksello AS og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, har inngått ein samarbeidsavtale for å styrke innovasjonsmiljøet i fylket.