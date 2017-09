I dag opnar vegen

– Vi er svært glade for at vegen no opnar att. Vi vil også takke Statens vegvesen som har stått på - og framleis står på - for å få dette til, seier fylkesdirektør for samferdsle, Dina Lefdal i Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.

Det vil framleis vere arbeid med å stelle til areal rundt vegen, samt at det går føre seg arbeid med å sprenge ut fjell i elveløpet.

Asfaltering går også føre seg for fullt på strekninga over Utvikfjellet, før siste rest med asfalt skal leggast nede i Utvik.

– Som følgje av desse arbeida må bilistar framleis rekne med litt hindringar og korte stopp i trafikken, seier Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.