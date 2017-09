Uavgjort mot botnlaget

I ein kamp der Eid var store favorittar, klarte laget berre å ta eitt poeng heime mot Høyang. Kampen var prega av upresist pasningsspel og dårleg tempo. Eid sitt mål vart scora av innbyttar Joakim Vedvik sju minutt ut i andre omgang. Berre to minutt seinare utlikna Mads Loftensnes for Høyang.

Eid sin toppscorar Kristian Lefdal brente straffe kvarteret før full tid.

Assistenttrenar Magnus Sævik leia laget på stadion laurdag. På spørsmål om det i det heile tatt var noko positivt å dra med seg frå denne kampen, svarar Sævik at innbyttar Joakim Vedvik (spelte 2. omgang) var positiv, og at Runar Naustdal leverte bra etter at han vart flytta fram på midtbana.

I ein annan kamp i 4. divisjon i dag vann Bremanger 5-1 heime mot Vik. I går vann Stryn 5-2 heime mot Skavøypoll.

Neste kamp for Eid er heime mot Florø 2 måndag 25. september.