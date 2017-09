Heim til Eid og Nordfjord

Janne Merete og Øystein har budd og arbeid i Oslo i fleire år. Øystein har dei siste sju åra jobba i daglegvaregiganten Mars. Janne Merete, som er utdanna sjukepleiar og har i tillegg ein master i klinisk ernæring, har dei fire siste åra jobba med kreftforsking på Radiumhospitalet i Oslo. Bakgrunnen for at det vart tidlegare heimflytting enn det dei hadde lagt opp til i langtidsplanen, har samanheng med at Janne Merete fekk jobb i Sødermann AS.

Tverrfagleg

–Kva er det som for deg til å slutte i ein jobb der du jobbar med kreftforsking ved Radiumhospitalet, og starte i ny jobb i Sødermann på Nordfjordeid?

–Det kan du spørje om. For det første hadde vi tenkt å flytte heim på eitt eller anna tidspunkt. Då eg såg utlysinga til Sødermann fatta eg litt interesse fordi dei jobbar tverrfagleg, og at eg hadde høyrt at det skulle vere eit godt arbeidsmiljø. Eg søkte på jobben og fekk den. I tillegg til det eg har nemnt, så veit vi at det ikkje er så ofte at slike jobbar dukkar opp, iallfall ikkje i Eid. No har eg vore på opplæring hos Sødermann i tre dagar. For meg er det masse nytt, men eg meiner bestemt at eg kjem til å få bruk for og nytta den kunnskapen eg har med meg. Å seie noko meir om den nye arbeidsplassen min i dag er vanskeleg, seier Janne Merete og legg til at både ho og Øystein er tilfreds med at avgjerda om jobbskifte og heimflytting er tatt.

Nei til pendling

–Å plutseleg bestemme seg for å bryte opp, er ei stor avgjerd å ta. Vi har gått nokre rundar med oss sjølve, ikkje minst fordi at vi har begge har gode jobbar i Oslo, og budd godt, seier Øystein som må sjå seg om etter ny jobb når han sluttar i daglegvaregiganten Mars.

–Eg kunne halde fram i Mars, og jobbe frå Eid, men det ville bety at eg måtte pendle til Oslo ein gong i veka. Det har eg ikkje lyst til å gjere i framtida. Ikkje minst fordi vi har med oss Lars, 11 månader, på flyttelasset frå hovudstaden. Når eg sluttar i Mars, om ei tid, så må eg sjå meg om etter arbeid i vårt område. Eg reknar med at det går greitt, i og med at det er skikkeleg med aktivitet og utvikling i Eid for tida.

Hus og heim

–Å flytte betyr også at ein må skaffe seg ein plass og bu. Korleis har de løyst den saka?

–Dei dagane vi no har vore i Eid, har vi budd heime hos mine foreldre på Stårheim. Vi har kjøpt del av ein tomannsbustad på Golvsengane. Denne bustaden overtek vi i dag, fredag 15. september, seier Janne Merete.

– For oss som småbarnsfamilie er nærleik til barnehage og skule viktig. Dersom det blir lagt til rette for ytterlegare bustadbygging på Haugen, er det ein fin plass familien kunne tenke seg å bu, seier Øystein som legg til at natur og gode oppvekstvilkår for barn, også er ein grunn til at dei valde å flytte heim til Eid og Nordfjord.