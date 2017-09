Frå tre til 19 på to år

Ideen til selskapet Sødermann AS, som jobbar opp mot kommunal sektor med rådgjeving og digitale løysingar, oppstod då gründeren Petter Sødermann møtte utfordrande krav i arbeidet med å få i hop budsjettet han hadde ansvar for i helse- og sosialsektoren i Eid kommune.

Janne Merete og Øystein flyttar frå Oslo og Heim til Eid og Nordfjord

Overføringsverdi

–Kostnadsreduksjonar handlar, kanskje spesielt innan helse- og sosialsektoren, ofte om å kutte i talet på stillingar. Bemanningsreduksjonar i kommunal sektor høyrer vi stadig om gjennom media. Det er ikkje berre i Eid at det har vore aktuelt for å få budsjetta til å balansere, det skjer i alle kommunar over heile landet. Nettopp difor har det som ein greier å få til i ein kommune overføringsverdi til andre kommunar, sjølv om dei ikkje er like og organisert på ulike måtar, seier Petter Sødermann, gründer, og Hilde Langtangen, dagleg leiar i Sødermann AS.

Flytting

Sødermann AS heldt dei første åra til i næringshagebygget, no Skreddarhuset, på Nordfjordeid, før dei kjøpte og flytta inn i bankbygget, der dei no held til. I den tida dei heldt til i Skreddarhuset, var det mykje flytting.

–Vi hadde fem lokasjonar etter kvar som vi vaks og hadde behov for meir plass, seier Petter.

Forsking og utvikling

Mykje av det Sødermann AS held på med, kanskje all aktivitet, kan sjåast på som forsking og utvikling.

– Som eit døme kan vi nemne at våre digitale tenester er under utvikling. Vi køyrer eit stort forskings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med fleire kommunar, mellom dei Eid. Prosjektet er støtta av Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Formålet med dette forskings- og utviklingsprosjektet er å skape et verktøy som både vi og kommunane sjølve kan bruke i kvardagen. Verktøyet skal gjere det enkelt å utnytte dei enorme datamengdene som finst i kommunal sektor, på ein måte som skaper konkret og målbar verdi, seier dagleg leiar Hilde Langtangen.

Grunnlaget

Jobben som Petter og dei han jobba saman med i Eid kommune gjorde, handla om å tenke nytt og smartare. Grunnlaget som vart lagt der er vidareført i Sødermann AS.

–Det vi gjorde i Eid kommune, var at vi i staden for kostnadskutt og innstramming klarte å skape auka handlingsrom ved å snu på tradisjonelt tankesett. Vi gjennomførte kostnadskutt, men samstundes klarte vi å optimalisere inntektene slik at vi i staden for å kutte i bemanninga skapte handlingsrom der det var muleg å tilsette fleire medarbeidarar og med det gje brukarane eit tenestetilbod med betre kvalitet, seier Petter Sødermann som legg til at etableringa av selskapet også hadde basis i eit ønskje om å bidra til at lokalsamfunn, som vi bur, lever og arbeidar i, framleis skal vere her i framtida.

–Lokalsamfunn med eit tilbod av tenester, innan alle område, som ein bør og skal kunne forvente er der.

Vekst og rekruttering

–Korleis er det muleg å vekse så fort som det Sødermann har gjort, og korleis er det muleg å rekruttere den kompetansen selskapet har bruk for?

–Nøkkelen til suksess handlar i stor grad om å greie å rekruttere dei beste folka og den beste kompetansen. Rekruttering er difor noko av det mest strategiske vi jobbar med. Vi jobbar tverrfagleg, og difor er vi også opptatt av å rekruttere folk som har erfaring frå offentleg sektor, på same måte som vi er opptatt av å få tak andre personar som har utdanning innan dei område vi ser vi har behov for. I dag har vi alt frå sivilingeniørar, til ein tidlegare rådmann, sjukepleiarar, marknadsfolk og produktutviklarar. Digital utvikling er ein stor del av aktiviteten, seier Petter og Hilde som kan fortelje at Sødermann vil ha 19 tilsette frå 1. oktober.

–Vi har vore heldige å få tak i mange småbarnsfamiliar, det er viktig for eit samfunn som Eid, spesielt når fleire av dei er tilflyttarar og/eller tilbakeflyttarar. Når alle er på plass vil det vere foreldre til 22 born frå 4. klassesteg og nedover tilsett i Sødermann AS, seier Petter og Hilde som kan fortelje at onsdagen er ein utfordrande dag med så mange småbarnsforeldre, og korte skuledagar.

Alder og kjønn

–Korleis er det med kjønnsbalansen i verksemda?

–Den er rimeleg jamt fordelt mellom menn og kvinner. Frå 1. oktober er det ni kvinner og ti menn. Eit anna poeng er alderssamansetninga. Det er eit spenn i alder på heile femti år. Den yngste av våre medarbeidarar er 22 og den eldste er 72 år.