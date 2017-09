Fem brannbilar i sentrum

Under Eidamessa blir fem brannbilar frå Eid brannvesen på plass ved Jysk. Også ambulanse og politi vert med. Dette har tidlegare vore populært for dei yngste som har fått oppleve litt av korleis det er å vere brannmann.

– Vi har også med oss brannbamsen Bjørnis som blir brukt til ungar som vert utsett for ulykke eller brann. Han er for dei som treng trøyst, men han er veldig kjekk å møte for alle, seier Are Fagerli i Eid brannvesen. Han lovar at du også kan prøve å sitte i brannbil denne laurdagen.