Bekymring om Hoddevik strandcamp

– Slik det var no i fellesferien, så verkar det heilt utruleg at ikkje kommunen grip inn og sørgar for ei betre regulering av trafikken, tal parkerte bilar og sanitærforhold, heiter det i meldinga.

Dei vider til at det også kan observerast tydelege lekkasjar frå leidningar og kloakksystem frå toalett og dusj i periodar med stor trykk på systemet.

Sprengt kapasitet

No har Selje kommune ved Gry Otneim Leikanger svart.

– Etter kvart som Hoddevik har vorte meir kjent som turistmål, ser ein at kapasiteten til tider kan vere sprengt. Likevel meiner vi at dette ikkje er grunn til at besøkande vel å nytte omkringliggande området til toalett. Ved å utøve normal køkultur, vil det vere fullt mogleg for alle å nytte dei offentlege toaletta, sjølv på dei dagane i året når Stad glimtar til med sol og varme, og det er mange besøkande. Vi kjenner ikkje til at det er lekkasjar i avlaupsleidninga, men dette skal kommunen sjå nærare på, heiter det mellom anna i svaret.

Sikkerheit

Selje kommune har vore i kontakt med strandcampen som melder at dei for høgsesongen 2017 har hatt eit tak på 30 plassar totalt, fordelt mellom bubilar, campingvogner og telt.

Kommunen viser til at det er Hoddevik strandcamp som er ansvarleg for tryggleiken for campingturistar når det til dømes gjeld oppfylging av avstandskrav mellom bubilar, campingvogner og telt.