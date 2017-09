Navarsete lovar at Nordfjord ikkje skal bli gløymd

Det seier Liv Signe Navarsete (Sp). Ho er framleis høgt oppe dagen derpå, etter at partiet har gjort eit særs godt val både i Sogn og Fjordane og på landsbasis. Sjølv om regjeringsdraumen brast, er det eit styrka Senterparti som nesten har dobla si gruppe som no inntek Stortinget.

Har mange kontaktpunkt

Ingen av dei fire fast møtande frå Sogn og Fjordane på Stortinget er frå Nordfjord, men Liv Signe Navarsete lovar at regionen ikkje skal bli gløymd.

– Vi har ein fylkesleiar frå Nordfjord og mange kontaktpunkt der. Senterpartiet er store i Nordfjord og det er mange der å takke for at vi har gjort eit godt val. Nordfjord skal ikkje bli gløymd, lovar stortingsrepresentanten for Senterpartiet i Sogn og Fjordane, Liv Signe Navarsete.

Større handlingsrom

Sjølv om dei borgarlege partia, Høgre, Frp, Venstre og KrF har fleirtal, er koalisjonen svekka og Høgre/Frp må ha med begge dei to mellompartia for å få fleirtal og KrF har sagt at dei ikkje vil ha ein samarbeidsavtale med regjeringa. Det betyr at handlingsrommet er noko vidare enn i den perioden som no ligg bak, og at opposisjonen kan klare å få fleirtal i enkeltsaker.

Utjamning av nettleige

Til liks med Ingrid Heggø (Ap) er utjamning av nettleige ei sak som Navarsete lovar raskt vil bli teke opp. Ho peikar på at både KrF og Venstre har programfesta dette, og det skal vere fleirtal dersom partia følgjer sine program.

– Har bygt tillit

Navarsete trur at ein viktig grunn til at Senterpartiet har lukkast, er at dei har vore eit tydeleg opposisjonsparti som har bygt tillit i heile perioden. Dei har ikkje vore med på kompromiss korkje i forsvarspolitikken eller elles og har vore eit tydeleg alternativ som har stått stødig på partiet sine grunnprinsipp og har kommunisert dette på ein klar måte.

– Det gjeld å gjere ein god valkamp, men det handlar også om kva inntrykk du gjer undervegs i perioden, seier ho.

Å få to mandat for Sp var ikkje innan rekkevidd, men 2.-kandidat Steinar Ness får truleg prøve benken litt han også. Navarsete har enno ikkje vore i FN og ho har tenkt å søkje på Forsvarets høgskule, så då vert det nokre veker også frå Sp-politikaren frå Viksdalen.