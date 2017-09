Erna Solberg (H) er klar for fire nye år som statsminister.

Frå Sogn og Fjordane er Liv Signe Navarsete (Sp), Frida Melvær (H) og Ingrid Heggø (Ap) klare til å ta plass fire år på Stortinget. Utjamningsmandatet ser ut til å gå til Tore Storehaug (KrF).

Venstre kom over sperregrensa, og i går kveld var Sveinung Rotevatn (V) både ute og inne, men no ser det altså ut til at Venstrepolitikaren frå Eid ikkje får halde fram på Stortinget.