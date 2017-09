Held kontrollen på valdagen

Leiar av valstyret i Eid kommune, Irene Berteig, held kontrollen på stemmegjevinga i rådhuset på Nordfjordeid, saman med ni andre frå valnemnda. Stemmelokalet opna klokka ni om morgonen, og dei første timane kom det ein jamn straum av folk som ville gjere borgarplikta si.

– Det var folk som hadde møtt opp før klokka ni for å stemme, men vi har ikkje hatt noko kø å snakke om. Alt ser ut til å gå veldig greitt. Det er ein jamn straum av folk som skal stemme, og førebels ser det lovande ut med tanke på avviklinga av valet, sa Irene Berteig måndag føremiddag.

Vallokala i rådhuset på Nordfjordeid er opne til klokka 20.00 i kveld. I dei andre krinsane er dette opningstidene:

Hjelle skule: 14.00-19.00

Haugen skule: 14.00-19.00

Stårheim skule: 14.00-19.00

Kjølsdalen Montessori skule: 14.00-19.00

Mange førehandsrøyster

For første gong er det levert over eitt tusen førehandsrøyster i Eid kommune.

– Vi har talt opp 1.138 førehandsrøyster. Det er det høgste talet nokon gong, fortel rådgjevar i Eid kommune, Terje Moldestad.

Han legg til at personar som er folkeregistrert i Eid, men bur ein annan stad og leverte førehandsrøysta seint fredag, kanskje ikkje er med i dette talet.

– Det betyr at finteljinga truleg ikkje blir ferdig før ut på tysdagen, seier Moldestad.

– Tida går fort

Alle frå valnemnda møtte opp klokka åtte måndag morgon, og skulle halde stand til minst klokka åtte om kvelden. Dei var alle samstemte om at det ikkje kom til å bli ein lang dag.

– Ikkje i det heile tatt. Her kjem folk for å stemme heile tida, så tida går fort, sa Åse Rosø.

Satsa på søvn

Eid-ordførar Alfred Bjørlo var på plass for å levere stemma si måndag føremiddag, og skulle seinare på valvake i Gamlebanken.

– Eg kjem nok til å halde det gåande litt utover natta, men det er uaktuelt å ”døgne”. Dersom det blir veldig spennande, noko det ligg an til å bli, vil ikkje resultatet vere klart før tysdag uansett, sa Bjørlo, som var ekstra spent på korleis det store talet førehandsrøyster ville slå ut.

– Ein ser både lokalt og nasjonalt at talet er høgare enn nokon sinne. Det betyr at dei siste meiningsmålingane ikkje er like truverdige som dei elles ville ha vore. Eg er utruleg spent på det endelege resultatet, sa Alfred Bjørlo.