For korte pausar og slitne dekk

Statens vegvesen gjennomførte i dag tungtransportkontroll og køyre- og kviletidskontroll på Kjøs.

Ove Garlid i Statens vegvesen opplyser at to bilførarar fekk skriftleg åtvaring med bakgrunn i for korte døgnkvilar og korte pausar.

Ein bilførar fekk gebyr for bombrikke, og det vart skrive ut to gebyr for slitne dekk.

Det vart også gjeve ein mangellapp for knust frontrute, samt tre bruksforbod; eitt for dårleg sikra last og to bruksforbod på grunn av sikthindring.

Statens vegvesen opplyser at 20 køyrety vart kontrollerte.