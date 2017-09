Måndag denne veka var det nemleg storstilt opning av ein flunkande ny ladestasjon for sparkebilane til småbarnehagen. Dermed har transporten gått over frå fossilt til fornybart drivstoff, og barna er rusta for framtida og det grøne skiftet.

– Ekstra stas var det at sjølvaste ordføraren, Alfred Bjørlo, ville ta seg tid til å komme å foreta avdukinga for oss, seier Karina Kjørstad, styrar i Snøkrystallen småbarnehage.

Ny køyrerute

Den nye ladestasjonen er ikkje innkjøpt ferdig produsert, men laga på kortreist vis.

– Ladestasjonen er laga av Mari Henden Nilsen og var ein ide som oppsto då personalet såg at barna måtte få noko å utfylle leiken med sparkebilar med. Først laga ho ein bakke, så køyreruta skulle bli meir spennande. Deretter vart det behov for å kunne få tanke bilane, fortel Kjørstad.

Feil med bensinstasjon

– Så slo det oss at å bygge ein bensinstasjon vart heilt feil då våre barn er framtidas vaksne. Mest trulig vil dei ikkje fylle verken bensin eller diesel på bilane sine når dei vert vaksne, så då måtte vi jo også gjenspegle det i leiken. Så då kom ideen om å lage ein ladestasjon for sparkebilar. Ladestasjonen er laga av gjenvunne materiale og inneheld i tillegg til sjølve ladeledninga andre små spennande element som dei minste kan jobbe med i utetida, fortel Karina Kjørstad.

Helsing og gåve

Barnehagen fekk både helsing og gåve frå ordføraren, så no har barnehagen ein drageplante som må takast godt vare på.

I tala si ved opninga sa ordføraren: «Gratulerer med opning av den aller første sparkebil-ladestasjonen på Eid! Det er viktig å ta vare på jorda vår, og det kan alle, både store og små, hjelpe til med. Eg synest det er kjempeflott at de no byttar ut bensin med straum. Det er bra for miljøet og lufta! Stå på vidare – vi har berre ei jord.»

Bokstavkjeks og druer

Barna i Snøkrystallen småbarnehage hadde laga til ein meny som er velkjent for dei fleste som har vore innom ein barnehage.

– Med seg på vegen til møte i Nordfjordrådet fekk ordføraren både bokstavkjeks og druer, medan små og store fortsette feiringa ute i strålande sol, fortel styrar i Snøkrystallen småbarnehage, Karina Kjørstad.