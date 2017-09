– Bruk røysteretten

I dette stortingsvalet er det mange som røyster for aller fyrste gong. Nokre av desse er unge fyrstegongsveljarar og den andre gruppa er nye statsborgarar i Sogn og Fjordane. Sidan førre stortingsval har om lag 491 innbyggjarar fått statsborgarskap her i fylket. Desse skal gjere seg klare til å røyste for aller fyrste gong.

Påverke samfunnet

Mohamed Abdi Sheikh er 47 år og står på 5. plass på stortingslista til SV. Han er industriarbeidar og bur på Nordfjordeid.

Han er svært oppteken av at innvandrarar og nye statsborgarane skal bruke røysteretten sin og vere med på påvirke samfunnet og medverke til integrering her i Sogn og Fjordane.

– Eg stiller til val fordi eg ynskjer å gjere ein innsats for fellesskapet og eg vil vise for andre, både etnisk norske og folk med innvandrerbakgrunn, at ved å vere politisk aktiv kan ein betre medvirke til integrering av minoritetar enn ved å berre ha fokus på ting som skjer i hjemlandet, seier Mohamed Abdi Sheikh i ei pressemelding.

Opptatt av skulen

Det var tidlegare partileiar og minister Kristin Halvorsen som fekk han til å bli aktiv i politikken.

– Kristin Halvorsen som kunnskapsminister vakte min interesse for politikken til SV såpass at eg melde meg inn i SV.

– SV meiner at det skal være større lærartettleik i skulen, og barna må gjere ferdig skulearbeidet på skulen. På den måten kan barna heller få tid til fritidsaktivitar etter skuletid. Det vil også kunne redusere grunn til konflikt med foreldre om heimelekser.