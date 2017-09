Språk er ein viktig kulturberar

Det stundar til stortingsval og Sogn og Fjordane Mållag vil med dette minne kandidatane om at vi bur i eit nynorskfylke. Sogn og Fjordane er, og har vore, ein sterk bastion for nynorsk og målforma er administrasjonsspråk for både fylkeskommune og alle kommunane. Fylket er det einaste der alle kommunane har vedtak om nynorsk som målform.

Når vi studerer dei ymse partiprogramma, så ser vi at det er regjeringspartia som står for den svakaste nynorskpolitikken. Høgre har landsmøtevedtak mot sidemålskarakter i norskfaget, men vi registrerer med glede at partiet sine lokale tillitsvalde har eit anna syn. Det er vårt håp at desse også i neste stortingsperiode vil arbeide for nynorsken sin naturlege plass i språket vårt. Dette gjeld sjølvsagt også dykk som får plass på Stortinget i kommande periode. De har eit stort ansvar for å ta vare på den kulturarven som nynorsken er. Kva hadde norsk poesi og scenekunst vore utan nynorsk?

Språk handlar ikkje berre om eit reiskap for kommunikasjon og formidling, men også som identitets- og kulturberar. Språket fortel noko om kven vi er og kvar vi høyrer heime, men det norske språket er i dag under stadig sterkare press utanfrå, gjennom mellom anna bruk av sosiale media.

Ei nyleg undersøking, utførd av Språkrådet, syner at berre 29 prosent av norske born mellom seks og ni år møter norsk som språk når dei ser filmar på Youtube og Facebook. Vi ser også på andre område at born blir stadig sterkare påverka av engelsk. Språkrådet si undersøking syner også at det norske folk si haldning til bruk av engelsk som reklamespråk har endra seg drastisk. I 2010 var 46 prosent av det norske folk negative til engelsk i reklame, i dag har denne prosenten falle til 33.

– No gjeld det som aldri før å hegne om språket vårt. I Noregs Mållag er vi glade for at fleire av partia på begge sider av dei tradisjonelle politiske skiljelinene har sett dette i utforminga av partiprogramma før stortingsvalet. Dermed håpar vi eit meir aktivt språkvern blir praktisk politikk i neste stortingsperiode, seier leiar i mållaget, Magne Aasbrenn. Dette sluttar Sogn og Fjordane Mållag seg fullt ut til.